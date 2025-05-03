Gaziantep'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

R.Ç. idaresindeki 80 AHA 827 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Kömürler Mahallesi mevkisinde S.Y. (76) yönetimindeki 46 AK 551 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile N.Y (76) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Y. ve N.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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