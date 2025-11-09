Gaziantep'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
E.G idaresindeki 27 AZE 467 plakalı otomobil İslahiye-Karapınar Mahallesi yolunda N.E idaresindeki 06 DJL 312 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte T.E ile E.B yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel