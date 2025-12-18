Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

G.Y. (37) idaresindeki 27 AEM 742 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde A.Ş. (75) yönetimindeki 80 AEB 474 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü A.Ş, otomobilde yolcu olarak bulunan A.Y. (28), E.H.Y. (10), E.M.Y. (7) ve G.K.Y. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.