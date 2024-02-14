Gaziantep'te Otomobil Çarptı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te evlerinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Emrah Fak'a otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a, 27 ASF 643 plakalı otomobil çarptı. Küçük Emrah, yola savruldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.