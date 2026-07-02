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Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren, kurtarılamadı

Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren, kurtarılamadı
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Gaziantep'te 29 Haziran'da kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren Nisa Bilir, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı Yaren Nisa Bilir (14), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 29 Haziran'da, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki Yaren Nisa Bilir'e, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bilir, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bilir'i, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yaren Nisa Bilir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bilir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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