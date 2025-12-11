Mardin'de Otomobilde Ölü Bulunan Otel Muhasebecisi Toprağa Verildi

MARDİN'in Midyat ilçesinde park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde bulunan otel muhasebecisi Mahsum Yenigün (31) toprağa verildi. Yenigün'ün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, dün Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Park halindeki otomobilde hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi.

Midyat Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yenigün'ün cenazesi, gece saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Yenigün'ün geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.