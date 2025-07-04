Gaziantep'te Orman Yangını Riskine Karşı Önlemler Artırıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı 250 kişilik ekiple kırsal ve ormanlık bölgelerde temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler, yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda çeşitli araçlarla temizlik ve yol açma faaliyetleri sürdürüyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı kent genelinde önlemlerini artırdı.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın riskini azaltmak için 250 kişilik ekiple kırsal ve ormanlık bölgelerde kuru ot, çalı ve atık temizliği çalışmaları başlattı.
Ekipler, yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda bobcat, loder, greyder, traktör, kamyon ve temizlik araçlarıyla temizlik ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel