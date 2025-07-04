Gaziantep'te Orman Yangını Riskine Karşı Önlemler Artırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı kent genelinde önlemlerini artırdı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın riskini azaltmak için 250 kişilik ekiple kırsal ve ormanlık bölgelerde kuru ot, çalı ve atık temizliği çalışmaları başlattı.

Ekipler, yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda bobcat, loder, greyder, traktör, kamyon ve temizlik araçlarıyla temizlik ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.