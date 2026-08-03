İslahiye'de Orman Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Boğaziçi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği'ne ait 4 ilk müdahale aracı, 9 arasöz, 5 su ikmal aracı ile iş makinesi sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı ve bölge halkının da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopterle destek verildi. Havadan ve karadan 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı