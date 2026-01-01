Haberler

Gaziantep'te motokuryelerin yarın trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle motokuryelerin 2 Ocak Cuma günü trafiğe çıkması yasaklandı. Valilik, güvenlik için diğer motosiklet ve scooter kullanıcılarının toplu taşıma kullanmalarını öneriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

