Gaziantep'te motokuryelerin yarın trafiğe çıkışı yasaklandı
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle motokuryelerin 2 Ocak Cuma günü trafiğe çıkması yasaklandı. Valilik, güvenlik için diğer motosiklet ve scooter kullanıcılarının toplu taşıma kullanmalarını öneriyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.
Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."