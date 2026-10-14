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Gaziantep'te öldürme davasında mahkeme HTS ve baz sinyali incelemesine karar verdi

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Gaziantep'te 2018'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtayın bozma kararının ardından sürdü. Mahkeme, tutuksuz sanığın katılmadığı duruşmada tanık HTS kayıtları ile baz sinyallerinin incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te 2018'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine, Yargıtayın bozma kararının ardından devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık katılmadı. Duruşmada, maktul Oğuz Savcılı'nın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, tanık S.E'nin HTS kayıtlarının alınmasına, sanık Cuma B, maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz istasyonu sinyal bilgilerinin incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Oğuz Savcılı, 2018'de kent merkezinde bir berber dükkanının önünde silahlı saldırıya uğramış, olayda hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili davada sanık Cuma B. hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Kaynak: AA
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