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Gaziantep'te okul güvenliği denetimlerinde aranan 181 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te okul ve çevrelerinde yürütülen güvenlik denetimlerinde aranan 181 şüpheli yakalandı. 2 bin 16 personelin katıldığı denetimlerde 540 okul ve çevresinde 2 bin 840 kontrol yapıldı, 29 bin 345 kişi sorgulandı.

Gaziantep'te okul güvenliğine yönelik yürütülen denetimlerde aranan 181 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda asayiş ve trafik timlerinden oluşan 2 bin 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 540 okul ve çevresinde 2 bin 840 kontrol yapıldı, 2 bin 616 okul servis aracı ile 13 bin 11 araç denetlendi.

Denetimlerde 29 bin 345 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 181 kişi yakalandı. Ekipler ayrıca 635 umuma açık yer ve metruk bina ile 231 park ve bahçeyi kontrol etti.

Ekipler, okul idarelerinin bildirimleri üzerine tespit edilen 5 olaya müdahale ederken, 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA
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