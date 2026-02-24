Gaziantep'te "İşgücü Uyum Programı"yla 1000 öğrenci mesleki deneyim imkanı bulacak

Gaziantep'te 1000 öğrenciye mesleki deneyim fırsat sunacak olan "İşgücü Uyum Programı" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamında düzenlenen toplantıda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde hayata geçirilecek olan programın hayırlı olmasını diledi.

Destekleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür eden Şahin, şunları söyledi:

"Biz hedefleri olan bir şehiriz. Eğitim şehri, bilim şehri hedefine giderken öğrenci dostu ve üniversiteler şehri noktasında çok büyük potansiyele sahibiz. 4 üniversitemiz var, rektörlerimizin vizyonuyla her bir üniversitemiz uluslararası alanda özel bir noktaya doğru gidiyor. Program teoriyle pratiği birleştirme, öğrencilerin mesleki deneyimlerini arttırma ve diplomayı aldıkları zaman daha kolay istediği işe geçebilme noktasında büyük bir fırsat sağlıyor. Programda aynı zamanda mali desteğin olduğu, esnek çalışma modelinin ve sosyal güvenlik ayağının bulunuyor. Bu program herkese uygulanabilir ama gençlerimiz, öğrencilerimiz çok kıymetli. Ne zaman kariyer günlerine gitsem bu tür taleplerin çok olması nedeniyle elimizdeki bu fırsatı öğrencilerimize kullanmak istedik."

İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan, programın üniversite öğrencilerinin meslek alanında deneyimlerini arttıracağını belirterek, "Bu programın süresi 10 ay, çalışma süremiz haftada 3 gün. Öğrenciler hangi günler dersleri yoksa ona göre ayarlayıp programdan faydalanabilirler. Bu programda katılımcılara ilk ay 37,5 saat yani asgari ücrete gelen bir ücret ödüyoruz. Devamında aylık 17 bin liranın üzerinde ücret ödüyoruz. İş kazası meslek hastalığı sigortalarını yatıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da programın öğrenciler için çok faydalı olacağını ekledi.