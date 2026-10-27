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Gaziantep'te nitelikli yağma iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te nitelikli yağma olayına karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube ekiplerinin kent merkezindeki operasyonunda 2 tabanca, pompalı tüfek ve 19 fişek ele geçirildi, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te nitelikli yağma olayına karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde nitelikli yağma suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, pompalı tüfek ve 19 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenmesi, belirlenen adreslerde arama yapılması ve aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve fişek ele geçirilmesi ile zanlıların yakalanması yer alıyor.

Kaynak: AA
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