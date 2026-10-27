Gaziantep'te nitelikli yağma iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep'te nitelikli yağma olayına karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde nitelikli yağma suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, pompalı tüfek ve 19 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenmesi, belirlenen adreslerde arama yapılması ve aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve fişek ele geçirilmesi ile zanlıların yakalanması yer alıyor.

Kaynak: AA