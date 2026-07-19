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Gaziantep'te motosiklet denetimlerinde 168 sürücüye ceza yazıldı

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Gaziantep'te motosiklet denetimlerinde 168 sürücüye 3 milyon 44 bin 638 lira ceza kesildi, 44 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 168 sürücüye 3 milyon 44 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyazlar, Konak, Kolejtepe, Yukarıbayır, Çamlıca, Nuripazarbaşı, Kıbrıs, Düztepe, Karşıyaka, Hacıbaba, Mevlana, Merveşehir, Boyno ve Kayaönü mahallelerinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 168 motosiklet sürücüsüne toplam 3 milyon 44 bin 638 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 44 motosikleti trafikten men etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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