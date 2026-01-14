Gaziantep'te protokol üyelerinden Miraç Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fatma Şahin mesajında, mübarek gecenin birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Gaziantep'in tarih boyunca dayanışma kültürü, paylaşma anlayışı ve güçlü manevi değerleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Miraç Kandili, insanın kalbini ve hayatını yeniden gözden geçirdiği, inancın, sabrın ve sorumluluk bilincinin derinleştiği müstesna bir gecedir. Bu kutlu gecenin Gaziantep'in kadim dayanışma ruhunu daha da pekiştirmesini, gönüllerimize huzur ve ferahlık getirmesini diliyorum. Miraç Kandili'nin bizlere hatırlattığı manevi değerlerin toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmesini, komşuluk hukukunu ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise mesajında, Miraç'ın insanlık alemi için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu belirtti.

Miraç gecesinin Şahinbey Millet Camisi'nde kutlanacağını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla Miraç gecesi de bu anlayışla değerlendirilmeli, anlam ve ruhuna uygun olarak, toplumsal huzur ve barışı sağlamaya yönelik gayretler sürekli artırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Miraç gecesini tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."