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Gaziantep'te minibüs-motosiklet çarpışması sonucu genç sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Emre Kaya (17), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza sonucu yaralanan diğer kişi ise tedavi altına alındı.