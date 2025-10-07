Gaziantep'te Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı Başladı

Gaziantep'te Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı'nın 6'ncısı gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarında çalışan akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından 151 bildiri gönderilen ve değerlendirme sonucunda da 137 bildirinin sunulmasına karar verilen konferans, 24 oturum olarak düzenlenecek.

Açılış programında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek üniversitenin mühendislik ve teknik alanlarda birikime sahip olduğunu belirtti.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da, teknolojinin toplum ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 'Bilim Diplomasisi ve Tüba Akademik Sorumluluklarımız' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

3 gün sürecek konferans boyunca farklı üniversitelerden gelen katılımcılar, belirlenen oturumlarda bildirilerini sunacak.