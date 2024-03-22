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İslahiye'de Liseli Öğrencilerden Çanakkale Zaferi Tiyatro Gösterisi

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İslahiye ilçesinde liseli öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kapsamında tiyatro gösterisi sundu.

İslahiye Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince her yıl düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri bu yıl da sürdü.

Okul öğretmenleri Hamide Çiçek Gülçin, Mustafa Gülçin, Yasemin Kazan ve Güllü Avcı tarafından hazırlanan programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dualar okundu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi ve oratoryo sahnelendi.

Oyunu izleyen İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, tiyatroda rol alan öğrencilere oyunda gösterdikleri başarıdan dolayı hediye ve çiçek takdim etti.

Programa, şehit aileleri, deprem bölgesinde görev yapan koordinatör kaymakamlar Muhammed Emin Baştürk, Muhammed Çınarka, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Okul Müdürü Halim Erol ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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