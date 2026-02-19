Haberler

Gaziantep'te kuyumcu soygununa ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi.

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelilerin silahla girdikleri kuyumcudan altınları alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Olay

17 Şubat Salı günü Vatan Mahallesi'nde P.K'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli kişiler, vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç'yi kent merkezinde farklı adreslerde yakalamıştı.

Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Salman -
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu

Eski devlet başkanın oğlu bahçıvanı vurdu
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

Bombayı patlatıyorlar! Süper Lig devinden büyük sürpriz
Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu

Eski devlet başkanın oğlu bahçıvanı vurdu
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber