Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında sergi açılışı gerçekleşti

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında sergilerin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi ile Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi'nde hazırlanan sergilerin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve küratörlüğünü Ayhan Özer'in üstlendiği sergide 20 sanatçının eseri sanatseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık tarihinin kent için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Gaziantep, resim yapılacak, her türlü sanatın icra edileceği bir potansiyele sahip. Sanatçılarımızın Gaziantep üzerine çalışmaları, sanatlarını icra etmelerini bundan sonra da dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

???????Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kültür ve sanat insanı yetiştirmenin önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Sergi, 31 Ocak 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.