Gaziantep'te Kırsal Yolların Bakım Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Gökçepayam ile Aşağı Yufkalı mahalleleri arasındaki yolda yama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıyor.

Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan dolayı bozulan yollarda yapılan bakım onarım çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti.