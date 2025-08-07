Gaziantep'te Kenevir Operasyonu: 825 Kök Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda 825 kök kenevir ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, kenevir üretimi yapılan bir adresi tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda 825 kök kenevir ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 4 kardeşe ait bir evin bahçesinde kenevir üretildiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 825 kök kenevir ele geçirildi, M.A. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş

Sahte hemşire skandalı! Binlerce hastaya baktı, terfi teklif edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.