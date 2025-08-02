Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İkizce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı olan kardeşler Zeki G, İsmail G. ile İbrahim G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Zeki G. ve İsmail G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, İsmail G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hatay'da komiser olarak görev yapan İbrahim G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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