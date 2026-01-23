Haberler

Gaziantep-Nurdağı kara yolu trafiğe açıldı

Güncelleme:
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların kontrollü bir şekilde trafiğe açıldığını duyurdu. Vallilik uyarıda bulunarak, olumsuz hava koşullarında dikkatli olunmasını istedi.

VALİ ÇEBER AÇIKLAMA YAPTI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayıp etkisini gece boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan Nurdağı Devlet Yolu, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu ve Kahramanmaraş Devlet Yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Sevgili hemşehrilerim. Arkadaşlarımız gece boyunca sahadaydı. Sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda; Gaziantep Nurdağı Devlet Yolu kontrollü bir şekilde saat 11.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine açıldı. Gaziantep Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise her iki istikamette trafik akışı sağlanıyor. TAG Otoyolu Gaziantep geçişinde trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. İlimizde şu anda araç trafiğine kapalı kesimimiz bulunmuyor. Ancak bütün bu tabloya rağmen olumsuz hava koşulları devam ediyor. Lütfen kar lastiği, zincir ve takoz gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmayalım ve şehir içerisinde mümkün olduğu kadar belediyelerimizin toplu taşıma araçlarını kullanalım."

