Gaziantep'te toplu taşıma araçları cuma günü ücretsiz hizmet verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Ocak Cuma günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yapılan bu uygulama araç yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışından dolayı vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve toplu taşımayı tercih etmesi amacıyla belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarının 23 Ocak Cuma günü ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi.

Açıklamada, vatandaşlara toplu taşımanın tercih edilmesi yönünde çağrıda bulunularak şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesine bağlı turuncu otobüsler, tramvaylar ve GAZİRAY seferleri ücretsiz yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, ana arterler ve kritik güzergahlarda Trafik Kontrol Merkezi üzerinden anlık olarak takip sağlayacak. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Uygulama ile trafikte yoğunluğun azaltılması, özel araç kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor. Kar yağışının etkili olacağı süre boyunca yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler kapsamında belediyeye bağlı tüm ekipler sahada görev başında olacak."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
