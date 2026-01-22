Haberler

Gaziantep'te bazı kamu kurum ve kurslara kar tatili

Gaziantep'te bazı kamu kurum ve kurslara kar tatili
Güncelleme:
Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kamu kurumları ve kurslar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli, ağır kronik hastalığı olan ve hamile olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP'te öğle saatlerinde başlayan ve yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kamu kurum ve kurslar 1 gün süreyle tatil edildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada; engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtilerek, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün tahminlerine göre ilimizde 23 Ocak 2026 Cuma günü beklenen kar yağışı, buzlanma tehlikesi ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde, Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, E-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personellerimiz 23 Ocak 2026 tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
