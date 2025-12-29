Gaziantep'ten kar manzaraları

GAZİANTEP'te kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan kentin tarihi yerleri, dronla görüntülendi.

Kentte gece saatlerinde itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent, beyaza büründü. Çocuklar ve vatandaşlar karın tadını çıkarırken, kentin tarihi kalesi ile Kavaklık Parkı'nda güzel görüntüler oluştu. Beyaza bürünen tarihi yerler, dronla da görüntülendi. Öte yandan yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, belediye ekipleri bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Nuray UAZATMAZ-GAZİANTEP-DHA