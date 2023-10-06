Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaralı (2)
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ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİGaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bir kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldiği kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren 16 kişiden 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel