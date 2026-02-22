Gaziantep'te 'Halk Baklavası' ile kadınlara istihdam sağlanıyor

GAZİANTEP'te usta öğretici Mevlüde Akbaş (49) ve kursiyer kadınlar, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'nde açılan baklava atölyesinde, 'Halk Baklavası' ismini verdikleri baklavanın üretimini yapıyor. Tamamen doğal ürünlerle üretimi yapılan baklavalardan elde edilen gelir ile de kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Mevlüde Akbaş, "Şu anda 15 kursiyer, bu işi yapıyoruz. Sipariş alıyoruz. Siparişleri yapıp, onları satıp, o şekilde buradaki kursiyer kadınlarımız para kazanıyorlar" dedi.

Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğü, 2 yıl önce baklava üretim atölyesi açtı. Usta öğretici Mevlüde Akbaş öncülüğünde sürdürülen kursa, 15 kursiyer kadın başvuru yaptı. 'Halk Baklavası' ismini verdikleri ve tamamen doğal ürünlerle üretimi yapılan baklavalar yurt içi ve yurt dışında satılmaya başladı. Akbaş, küçük ilçelerinde halk eğitim kanalı ile kadın istihdamı sağlamak için bir atölye kurularak, baklava üretimi yapmaya başladıklarını söyledi.

'KADINLARIMIZA İSTİHDAM KAPISI ARALIYORUZ'

Baklava üretim atölyesi olarak açtıkları alanda ev yemekleri, tatlı ve kurabiye türlerinin tamamını üretebilecek duruma geldiklerini söyleyen Akbaş, kursiyer kadınlarla birlikte günlük ortalama 50-60 kilogram arasında baklava üretimi yapabildiklerini ifade etti. Akbaş, "Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bu atölyede baklava kursu olarak başladık sürece. Burayı baklava kursu olarak açtık. Kursiyerimiz kızlar kendini bu alanda çok geliştirince talepler oluşmaya başladı. Antep yemekleri, kurabiyeler, evde kadınların yapamadığı ya da zorlandığı yaş pasta kurabiye türlerinin hepsini burada yapıp, satışını yapabiliyoruz. Burada önce öğretiyoruz, sonra usta yetiştiriyoruz, sonra da bu usta ellerden çıkan ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda 15 kursiyer, bu işi yapıyoruz. Sipariş alıyoruz. Siparişleri yapıp, onları satıp, o şekilde buradaki kursiyer kadınlarımız para kazanıyorlar. Kursumuzda önce öğretiyoruz, sonra usta yetiştiriyoruz daha sonra da yapılan baklavaların satışını yapıp, kadınlarımıza istihdam kapısı aralıyoruz" dedi.

'KESİNLİK GLİKOZ KULLANMIYORUZ'

Akbaş, ürettikleri baklavanın bir hikayesinin olduğunu ve tamamen doğal üretim yapılıp düşük fiyatla satışının yapıldığı için 'Halk Baklavası' ismini verdiklerini söyledi. Akbaş, ürettikleri halk baklavasının klasik Antep baklavasından farklılık gösterdiğini, mat görünümlü olduğunu ancak yüzde yüz doğal ürünler kullanıldığını söyledi. Akbaş, "Bizim burada ürettiğimiz baklavanın bir hikayesi var. Tatlımızı yaptığımızda, 'Bu neden parlak değil, ev baklavasına benziyor' dediler. Evet ev baklavası, hanımların elinden çıkıyor. Ürettiğimiz baklavanın parlak olmamasının nedeni ise kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Bu yüzden parlak değil, mattır. Parlak değil ama çok lezzetlidir. Tereyağımızı kendimiz temin edip, burada sade yağa dönüştürüyoruz. Bu şekilde baklavalarımıza kullanıyoruz. Baklavamızın ismini de bu yüzden 'Halk Baklavası' olarak koyduk. Gerçekten doğal baklava yemek isteyen herkes bizi tercih ediyor" diye konuştu.

HOLLANDA'YA DA İHRAÇ EDİLİYOR

15 kursiyer kadınla birlikte günlük ortalama 50-60 kilogram el açması baklava üretimi yapabildiklerini söyleyen Akbaş, "Halk Baklava'mızın kilogram fiyatını 750 liradan veriyoruz. Şekline göre fiyatlar değişebiliyor. Fıstık oranına göre baklavanın fiyatı da değişebiliyor. Fıstığı da yine hanımlardan temin ediyoruz. Birinci elden. Günde yaklaşık 20 tepsi baklava üretimi yapıyoruz. Baklavamızı ihracat aşamasında Hollanda'ya ulaştırdık. Çok fazla da talep alıyoruz. Aracı firma bulunması durumunda sürekli satış alanlarının açılması teklifi de geldi. Şehirlerar ası yine ulaştırıyoruz baklavalarımızı. Şu anda öğrencilerimiz burada hem baklava yapımını öğreniyorlar hem her gün ürettikleri baklava kadar para kazanıp, aile bütçesine katkı sunuyorlar" dedi.

'KADINLARIN EL LEZZETİ DAHA YÜKSEK'

Gaziantep'te baklava üretiminde erkek üstünlüğünü kırmak istediklerini belirten Akbaş, "Baklava denilince Gaziantep'te genelde erkek ustalar akla geliyor. Ancak biz burada hanımlarla bu işi yapıyoruz. ve daha güzel yapıyoruz. Kadınların istediğinde, tuttuğu her şeyi koparacak güçte olduğuna inanıyorum. Kadınların el lezzeti daha yüksek, daha lezzetli ve kaliteli baklavalar üretiliyor. En önemlisi, burada kadın ustalar yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Haber: Ahmet ATMACA-Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı