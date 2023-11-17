Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 747 Paket Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç, bir iş yeri ve bir kargo paketinde yapılan aramalarda bin 747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 adet elektronik sigara ve 450 adet puro ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araç, bir iş yeri ve bir kargo paketinde yapılan aramalarda bin 747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 adet elektronik sigara ve 450 adet puro ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bir araç, bir işyeri ve bir kargo paketinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 adet elektronik sigara ve 450 adet puro ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP