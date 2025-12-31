Gaziantep'te 140 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 140 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi ile kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, 8 şüpheliye ait iş yerleri ve ikametlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 140 litre sahte alkol, 39,5 litre gümrük kaçağı alkol, kaçak 4 bin 110 paket sigara, 53 cep telefonu, 50 elektronik sigara, 34 elektronik eşya,

10 şarj aleti, 22 bin 680 makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.