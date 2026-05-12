Gaziantep'te göreve başlayan atlı birlikler parkta ilgi odağı oldu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Galle Park'ta göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Sarısalkım Mahallesi'nde 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve çeşitli medeniyetlere ait kültürel zenginliklerin öne çıktığı Galle Park'ta göreve başladı.

Yeşil alanı 190 bin metrekare olan parkta devriye gezen atlı birlikler, piknik yapmak ve gezmek için gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e piknik yapmak için gelen Ramazan Kaman, atları görünce çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Türkler için atların tarih boyunca önemli yere sahip olduğunu ifade eden Kaman, "Şu anda ihtişamına bakınca etkilenmemek elde değil. Az önce dikkatimi çekti, atlar ilerlerken çocuklar da adeta bir lunaparka gider gibi peşlerinden koşuyor. Gerçekten çok güzeldi, Allah devlete, millete zeval vermesin." dedi.