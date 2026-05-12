Haberler

Gaziantep'te göreve başlayan atlı birlikler parkta ilgi odağı oldu

Gaziantep'te göreve başlayan atlı birlikler parkta ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Galle Park'ta jandarma atlı birliklerinin göreve başlamasıyla birlikte park, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Piknik yapmak için gelenler, atların güzelliğine hayran kalıyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Galle Park'ta göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Sarısalkım Mahallesi'nde 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve çeşitli medeniyetlere ait kültürel zenginliklerin öne çıktığı Galle Park'ta göreve başladı.

Yeşil alanı 190 bin metrekare olan parkta devriye gezen atlı birlikler, piknik yapmak ve gezmek için gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e piknik yapmak için gelen Ramazan Kaman, atları görünce çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Türkler için atların tarih boyunca önemli yere sahip olduğunu ifade eden Kaman, "Şu anda ihtişamına bakınca etkilenmemek elde değil. Az önce dikkatimi çekti, atlar ilerlerken çocuklar da adeta bir lunaparka gider gibi peşlerinden koşuyor. Gerçekten çok güzeldi, Allah devlete, millete zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
İngiltere’de siyasi deprem! Starmer’a istifa baskısı büyüyor

Yolun sonu geldi! Kellesini istiyorlar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu