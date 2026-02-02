Gaziantep'te istinat duvarının çökmesi kamerada

GAZİANTEP'te 4 bloklu sitenin istinat duvarının çökmesiyle 4 daire ve 3 aracın hasar gördüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle 4 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 dairenin balkon ve duvarı yıkılırken, 3 otomobil de enkaz altında kalıp hasar gördü. İhbar üzerine adrese, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Site tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler bölgede güvenlik şeridi çekip binaya giriş çıkışları yasakladı. İstinat duvarının çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, duvarın çökmesiyle dairelerin balkonlarının devrildiği ve araçların toprak altında kaldığı görüldü.