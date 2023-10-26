Gaziantep'te İsrail'e tepkiler sürüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepkiler sürüyor.

Mücahitler Mahallesi'ndeki kaldırım taşlarına İsrail'e tepkileri dile getiren yazıların bulunduğu etiketler yapıştırıldı.

Kim tarafından yapıştırıldığı henüz belil olmayan etiketlerle İsrail'in Gazze bölgesindeki saldırıları protesto edildi.