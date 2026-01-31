Servis minibüsü refüje çıktı, yaya saniyelerle kurtuldu

GAZİANTEP'te işçi servisi minibüsü refüje çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmek için bekleyen yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, dün sabah saatlerinde, organize sanayi bölgesi yolunda meydana geldi. Yoğun sis ve kaygan zeminin etkisiyle, plakası öğrenilemeyen işçi servisi minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. O sırada refüjde olan ve yolun karşısına geçmek isteyen yaya, saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Minibüsün refüje çıkma ve yayanın saniyelerle kurtulduğu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA