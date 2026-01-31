Haberler

Servis minibüsü refüje çıktı, yaya saniyelerle kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir işçi servisi minibüsü, yoğun sis ve kaygan zemin nedeniyle refüje çıktı. O sırada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te işçi servisi minibüsü refüje çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmek için bekleyen yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, dün sabah saatlerinde, organize sanayi bölgesi yolunda meydana geldi. Yoğun sis ve kaygan zeminin etkisiyle, plakası öğrenilemeyen işçi servisi minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. O sırada refüjde olan ve yolun karşısına geçmek isteyen yaya, saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Minibüsün refüje çıkma ve yayanın saniyelerle kurtulduğu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı