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Gaziantep'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek ve 16 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek ile 16 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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