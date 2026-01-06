Haberler

Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Gaziantep'te bir iş makinesinin motosiklete çarpması sonucu 30 yaşındaki Şemsettin Murat Gökdemir yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan iş makinesi sürücüsü yakalandı.

Gaziantep'te iş makinesinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki iş makinesi, 4. Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen Şemsettin Murat Gökdemir'in (30) kullandığı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, kaza yerinden kaçan iş makinesi sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
