Gaziantep'te İş İnsanı Mehmet Pamuk'a Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

GAZİANTEP'te iş insanı Mehmet Pamuk'u sahibi olduğu otelin önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Eski Zafer Partisi İl Başkanı, iş insanı Mehmet Pamuk, kendisine ait olan otele girmek istediği sırada caddeden geçen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırılırken, polis görüntülerden belirledikleri motosikletteki 2 kişi ile onları azmettiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, tabanca ile ateş eden şüphelinin daha önce Pamuk City Otel'in yanında bulunan bir barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.