Gaziantep'te traktör kazaları: 2 ölü

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Taha Pekmezci (78) idaresindeki 27 AJ 959 plakalı traktör, Arıl Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Pekmezci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adil Başpınar yönetimindeki 46 AGB 266 plakalı traktör ise Bademli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazeler hastanelerin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
