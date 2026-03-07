Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 12 Gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde eş zamanlı hırsızlık operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada, çalıntı 1 araç, 3 motosiklet, 210 metre elektrik kablosu, 3 elektrik trafosu, çeşitli ürünler ele geçirildi.
Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilerken, şüphelilerin işlenmlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek