Gaziantep'te Hırdavat Dükkanında Yangın Çıktı
Gaziantep'te sabah saatlerinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. 10 itfaiye aracı ve 20 personel, yangına müdahale ederken iş yerinde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'te hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde hırdavat dükkanında yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı ve 20 personelin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İş yerinde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
-Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel