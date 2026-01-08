Haberler

Gaziantep'te hijyen koşullarına uymayan 600 kilo patates cipsine el konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te zabıta ekipleri, hijyen şartlarına uymayan bir iş yerinde 600 kilogram patates cipsine el koydu. Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te zabıta ekiplerince hijyen şartlarına uymayan 600 kilogram patates cipsine el konuldu.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan denetimde, hijyenik olmayan ortamda bulunan ve halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine imha edilmek üzere el konuldu.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemleri uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

Szymanski'ye talih kuşu! Fenerbahçe paraya para demeyecek
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi

Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi