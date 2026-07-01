Haberler

Gaziantep'te hayırsever desteğiyle cami ve 4-6 yaş Kur'an kursu yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla Abdulhakim Kotan Camisi ile Mehmet-Fatma Yüceler 4-6 Yaş Kur'an Kursu için protokol imzalandı. Törene vali, belediye başkanları ve müftü katıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacak Abdulhakim Kotan Camisi ile Mehmet-Fatma Yüceler 4-6 Yaş Kur'an Kursu için protokol imzalandı.

Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen imza törenine, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner ile hayırsever Kotan ve Yüceler aileleri katıldı.

Vali Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kamu kurumları, yerel yönetimler ve hayırseverlerin ortak çalışmalarıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Kentte oluşan işbirliği kültürünün örnek gösterildiğini ifade eden Çeber, "Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve en önemlisi hayırseverlerimiz bir araya gelerek şehrin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu çalışma modeline diğer illerden de ilgi duyuluyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Gaziantep Modeli"nin şehirde karşılık bulmaya devam ettiğini söyledi.

4-6 yaş döneminin çocukların gelişiminde önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Şahin, bu yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için fiziki mekanların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Beştepe Mahallesi'nin hızla gelişen bir yerleşim bölgesi olduğunu belirterek cami ve Kur'an kursunun mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Hayırsever Mustafa Kotan, her yıl yeni bir hayır eserini kente kazandırma hedeflerini sürdürdüklerini dile getirirken, Mehmet Yüceler de projeyi kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinleri ile çocukların hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Abdulhakim Kotan Camisi ile Mehmet-Fatma Yüceler 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun yapımına ilişkin protokol, taraflarca imzalandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var

''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Açıklama geldi
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Komşu komşuya bomba yağdırdı! Gerilim zirveye çıktı
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu