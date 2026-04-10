Haberler

Gaziantep'te "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından düzenlenen "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yapıldı.

İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, hakikat ötesi kavramı, dijital mecralarda bilgi kirliliği, sosyal medyada dolaşıma giren manipülatif içerikler, dezenformasyonla mücadele yöntemleri ve medya okuryazarlığı başlıkları değerlendirildi.

Açılışta konuşan Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. Süleyman Şahan, günümüz iletişim ortamında doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkati çekerek, bu süreçte üniversitelere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Merve Karaçelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek dezenformasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan ise konuşmasında dezenformasyonun medya ve toplum üzerindeki etkilerini farklı örnekler üzerinden ele aldı. Yanlış ve manipülatif içeriklerin kamuoyu algısını nasıl yönlendirebildiğini anlatarak, sahada karşılaştığı durumları paylaştı ve doğru bilgiye ulaşma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

