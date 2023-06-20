Üye Girişi
Haberler
Gaziantep'te Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 10 İşletmeye Ceza

Gaziantep'te Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 10 İşletmeye Ceza

Güncel Haberler

Gaziantep'te günübirlik olarak kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetim yaptı. 78 günübirlik kiralanan evin incelendiği denetimlerde, kurallara uymayan 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 435 kişinin sorgulaması yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

p>GAZİANTEP'te, günübirlik olarak kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetim yaptı. 78 günübirlik kiralanan evin incelendiği denetimlerde, kurallara uymayan 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 435 kişinin sorgulaması yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title