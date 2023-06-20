Gaziantep'te Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 10 İşletmeye Ceza

Gaziantep'te günübirlik olarak kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetim yaptı. 78 günübirlik kiralanan evin incelendiği denetimlerde, kurallara uymayan 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 435 kişinin sorgulaması yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.