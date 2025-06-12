Gaziantep'te gümrük kaçağı 650 elektronik sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 650 gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 650 gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir şüphelinin kaçak ürün satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 650 gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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