Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te görme engellilere EKPSS hazırlık kursu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezinde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) hazırlık kursundaki 12 engelli, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli personel alımları için 4 yılda bir gerçekleşen EKPSS sınavını kazanmak için kursta eğitime başlayan görme engelli öğrenciler, haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alıyor.

Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 12 kursiyer, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmak istiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, AA muhabirine, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının son derece önemli olduğuna inandığını söyledi.

Bu kapsamda 4 yılda bir düzenlenen kursa katılımı artırmak, fırsat eşitliği sunmak amacıyla kursu başlattıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Hedefimiz görme engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayata hazır hale getirmek. 7'den 70'e tüm yaş gruplarına eğitim veren bir kurumuz. Kursumuz görme engelli vatandaşlarımıza yönelik EKPSS kursu veriyor. 12 öğrencinin katılım sağladığı kursumuzda 4 eğitmen yer alıyor. Tek dileğim onları topluma ve hayallerindeki mesleklerine hazır hale getirmek."

Kursta eğitim gören Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bölümü son sınıf öğrencisi Semiya Boz da müzik öğretmeni olmak istediğini söyledi.

Müzik öğretmenliğinin çocukluk hayali olduğunu anlatan Boz, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak istiyorum. Bunun için kursa başladım. Bizlerin öncelikli amacı, erişilebilir bir eğitim sunulmasıydı. Bu kurs ise bu anlamda önemli bir boşluğu giderdi. Öğretmen olduktan sonra öncelikle görme engellilere yönelik erişilebilir eğitimler vermek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey EKPSS KPSS Engelliler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title