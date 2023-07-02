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Gaziantep'te Gölette Kaybolan Gençten Acı Haber

Gaziantep'te Gölette Kaybolan Gençten Acı Haber

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Gaziantep'te serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu Muhammed Yusuf'un cansız bedenine 10 saat sonra ulaşıldı.

-GAZİANTEP'te serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Yusuf'un (18), 10 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Yamaçtepe Mahallesi'nde dün akşam ailesi ile birlikte piknik yaptıktan sonra serinlemek için Alleben göletine giren Muhammed Yusuf, gözden kayboldu. İhbar sonrası Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, gölette çalışma başlattı. 10 saat süren çalışmanın ardından Muhammed Yusuf'un cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Muhammed Yusuf Suriye Güncel Haberler

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