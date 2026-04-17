Gaziantep'te göçük altında kalan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Gaziantep'te kanalizasyon hattında çalıştığı sırada oluşan göçüğün altında kalan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesi kırsal Burç Esentepe Mahallesi'nde 11 Nisan'da kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada oluşan göçüğün altında kalan Necmettin Doğan (52), tedavi altına alındığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Doğan'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz