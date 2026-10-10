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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişini sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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